Ситуация на границе Украины с Беларусью — пограничники показали защиту

Военный корреспондент Артем Овдиенко. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью. Они постоянно следят за рубежом на суше, в воздухе и воде.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 1 сентября.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко под видом учений стягивает войска к границе с Украиной. В ответ на это пограничники усиливают оборону в Черниговской области.

В видео показали, что делают для защиты границы, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом.