Ситуация на границе Украины с Беларусью — пограничники показали защиту

Ситуация на границе с Беларусью — пограничники показали, что сейчас происходит
1 сентября 2024 17:59
Военный корреспондент Артем Овдиенко. Фото: скриншот из видео
Украинские пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью. Они постоянно следят за рубежом на суше, в воздухе и воде.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 1 сентября.
Читайте также:
Что происходит на границе Украины с Беларусью
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко под видом учений стягивает войска к границе с Украиной. В ответ на это пограничники усиливают оборону в Черниговской области.
В видео показали, что делают для защиты границы, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом.
Читайте Новини.LIVE!