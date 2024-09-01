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Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається

1 вересня 2024 17:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ситуація на кордоні України з Білоруссю — прикордонники показали захист
Військовий кореспондент Артем Овдієнко. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники показали, що наразі відбувається на кордоні з Білоруссю. Вони постійно стежать за рубежем на суші, у повітрі та на воді.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у неділю, 1 вересня.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. У відповідь на це прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.

У відео показали, що роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем.

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Білорусь війна кордон Олександр Лукашенко Україна прикордонники ДПСУ

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