Ситуація на кордоні України з Білоруссю — прикордонники показали захист

Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається
1 вересня 2024 17:59
Військовий кореспондент Артем Овдієнко. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники показали, що наразі відбувається на кордоні з Білоруссю. Вони постійно стежать за рубежем на суші, у повітрі та на воді.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у неділю, 1 вересня.
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. У відповідь на це прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.
У відео показали, що роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем.
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