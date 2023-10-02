Ситуация нестабильна: в ISW рассказали, как ведутся бои в Работино

Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Оккупанты проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках эластичной обороны от наступления украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация южнее Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, как украинские войска наносят удары по российским войскам, которые пытаются войти в систему траншей примерно в 1 км юго-западнее Работино вблизи дороги Работино — Токмак. Соответствующее видео, опубликованное 13 сентября, показывает, что украинские войска ранее занимали сегменты этой траншеи и, похоже, потеряли ее во время российских контратак между 13 и 30 сентября.

Работино на карте. Фото: ISW

Также украинский военный проанализировал кадры местности и отметил, что упомянутая подконтрольная России траншея является опорным пунктом во взаимосвязанной системе окопов, огневых систем и блиндажей, которые находятся между Работино и Новопрокоповкой. Он отметил, что окопы соединены между собой подземными туннелевидными сооружениями и российские войска предпочитают оборону этих позиций, имеющих тактическое значение на участке между Работино и Новопрокоповкой.

"Видеоролик с геолокацией, опубликованный 1 октября, показывает, как российские силы наносят удар по украинской машине к югу от середины трех траншей и примерно в 1 км к западу от крайней восточной траншеи в системе, что свидетельствует о том, что украинские силы контролируют крайнюю восточную траншею и пытаются продвинуться на запад, чтобы отразить ее", — говорится в отчете.

Следовательно, аналитики подытожили, что открытые спутниковые снимки показывают, что российские силы уничтожили эту машину между 25 и 28 сентября, указывая на то, что российские силы отразили украинскую атаку и восстановили российские позиции вблизи систем траншей в конце сентября. Сообщение о продолжении присутствия российских войск в западных и центральных траншеях свидетельствует о том, что российские войска проводят успешные ограниченные тактические контратаки к югу от Работино и что тактическая ситуация в этом районе сложна и динамична.

Напомним, 22 августа в сети появилось видео, как военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" зашли в село Работино в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.