Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ситуация нестабильна: в ISW рассказали, как ведутся бои в Работино arrow

Ситуация нестабильна: в ISW рассказали, как ведутся бои в Работино

2 октября 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ситуация нестабильна: в ISW рассказали, как ведутся бои в Работино
Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках эластичной обороны от наступления украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация южнее Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Какая ситуация в Работино по состоянию на 2 октября

Аналитики рассказывают, что геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, как украинские войска наносят удары по российским войскам, которые пытаются войти в систему траншей примерно в 1 км юго-западнее Работино вблизи дороги Работино — Токмак. Соответствующее видео, опубликованное 13 сентября, показывает, что украинские войска ранее занимали сегменты этой траншеи и, похоже, потеряли ее во время российских контратак между 13 и 30 сентября.

null
Работино на карте. Фото: ISW

Также украинский военный проанализировал кадры местности и отметил, что упомянутая подконтрольная России траншея является опорным пунктом во взаимосвязанной системе окопов, огневых систем и блиндажей, которые находятся между Работино и Новопрокоповкой. Он отметил, что окопы соединены между собой подземными туннелевидными сооружениями и российские войска предпочитают оборону этих позиций, имеющих тактическое значение на участке между Работино и Новопрокоповкой.

"Видеоролик с геолокацией, опубликованный 1 октября, показывает, как российские силы наносят удар по украинской машине к югу от середины трех траншей и примерно в 1 км к западу от крайней восточной траншеи в системе, что свидетельствует о том, что украинские силы контролируют крайнюю восточную траншею и пытаются продвинуться на запад, чтобы отразить ее", — говорится в отчете.

Следовательно, аналитики подытожили, что открытые спутниковые снимки показывают, что российские силы уничтожили эту машину между 25 и 28 сентября, указывая на то, что российские силы отразили украинскую атаку и восстановили российские позиции вблизи систем траншей в конце сентября. Сообщение о продолжении присутствия российских войск в западных и центральных траншеях свидетельствует о том, что российские войска проводят успешные ограниченные тактические контратаки к югу от Работино и что тактическая ситуация в этом районе сложна и динамична.

Напомним, 22 августа в сети появилось видео, как военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" зашли в село Работино в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз