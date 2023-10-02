Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація нестабільна: в ISW розповіли, як точаться бої в Роботиному arrow

Ситуація нестабільна: в ISW розповіли, як точаться бої в Роботиному

2 жовтня 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ситуація нестабільна: в ISW розповіли, як точаться бої в Роботиному
Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках еластичної оборони від наступу українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Яка ситуація у Роботиному станом на 2 жовтня 

Аналітики розповідають, що геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, як українські війська завдають ударів по російських військах, які намагаються увійти в систему траншей приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного поблизу дороги Роботине — Токмак. Відповідне відео, опубліковане 13 вересня, показує, що українські війська раніше займали сегменти цієї траншеї і, таким чином, схоже, втратили її під час російських контратак між 13 і 30 вересня. 

null
Роботине на карті. Фото: ISW

Також український військовий проаналізував кадри місцевості та зазначив, що згадана підконтрольна Росії траншея є опорним пунктом у взаємопов’язаній системі окопів, вогневих систем і бліндажів, які розташовані між Роботиним і Новопрокопівкою. Він зазначив, що окопи з’єднані між собою підземними тунелеподібними спорудами і російські війська надають перевагу обороні цих позицій, які мають тактичне значення на ділянці між Роботиним і Новопрокопівкою.

"Відеоролик із геолокацією, опублікований 1 жовтня, показує, як російські сили завдають удару по українській машині на південь від середини трьох траншей і приблизно в 1 км на захід від крайньої східної траншеї в системі, що свідчить про те, що українські сили контролюють крайню східну траншею та намагаються просунутися на захід, щоб відбити її", — йдеться у звіті.

Відтак аналітики підсумували, що відкриті супутникові знімки показують, що російські сили знищили цю машину між 25 і 28 вересня, вказуючи на те, що російські сили відбили українську атаку та відновили російські позиції поблизу систем траншей наприкінці вересня. Повідомлення про продовження присутності російських військ у західних і центральних траншеях свідчить про те, що російські війська проводять успішні обмежені тактичні контратаки на південь від Роботиного і що тактична ситуація в цьому районі є складною та динамічною.

Нагадаємо, 22 серпня у мережі з'явилося відео, як військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" зайшли в село Роботине, що у Запорізькій області. Перш за все, захисники організували евакуацію місцевих жителів через постійні ворожі обстріли. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз