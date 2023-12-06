Отмена выступления Зеленского в Сенате США — стали известны причины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил онлайн-выступление перед американскими сенаторами, потому что в Украине война и ситуация на фронте постоянно меняется. Кроме того, речь была отменена еще и потому, что "там обсуждали не только вопросы Украины, но и внутренние американские проблемы".
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в эфире FoxNews и посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.
Почему Зеленский отменил выступление: объяснение Умерова
По словам Умерова, Зеленский отменил свое выступление перед Сенатом США, потому что в стране война и ситуация на фронте меняется очень быстро, ее нужно внимательно контролировать.
"Это война, ситуация меняется, но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — сказал министр обороны.
Что говорит Маркарова
В то же время Оксана Маркарова объяснила, что глава государства не выступал перед сенаторами, потому что на этом брифинге обсуждали не только вопросы Украины, но и внутренние американские проблемы.
"Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы было возможно приобщиться… Однако именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не принимали такого участия", — сказал посол.
Напомним, вчера, 5 декабря, глава государства должен был обратиться к сенату США во время закрытого брифинга и рассказать о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости военной помощи.
Однако уже вечером Зеленский отменил запланированное выступление без объяснения всех деталей.
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