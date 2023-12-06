Скасування виступу Зеленського у Сенаті США — стали відомі причини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-виступ перед американськими сенаторами, бо в Україні війна і ситуація на фронті постійно змінюється. Окрім того, промову скасували ще й через те, що "там обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми".

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі FoxNews та посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

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Чому Зеленський скасував виступ: пояснення Умєрова

За словами Умєрова, Зеленський скасував свій виступ перед Сенатом США, бо в країні війна і ситуація на фронті змінюється дуже швидко, її потрібно пильно контролювати.

"Це війна, ситуація змінюється, але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", — сказав міністр оборони.

Що каже Маркарова

Водночас Оксана Маркарова пояснила, що глава держави не виступав перед сенаторами, бо на цьому брифінгу обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби було можливо долучитися… Однак саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали таку участь", — сказав посол.

Нагадаємо, вчора, 5 грудня, глава держави мав звернутися до сенату США під час закритого брифінгу та розповісти про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність військової допомоги.

Проте вже ввечері Зеленський скасував запланований виступ без пояснення усіх деталей.