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Склоняю голову перед вашим подвигом — Залужный поздравил военных с Днем ВСУ

6 декабря 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Склоняю голову перед вашим подвигом — Залужный поздравил военных с Днем ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Каждый год 6 декабря в нашей стране отмечают День Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник всех военнослужащих нашего государства. В этот день Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех бойцов и поблагодарил за оборону нашей страны.

Соответствующее видео Валерий Залужный опубликовал в соцсетях.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 декабря обратился ко всем военнослужащим нашего государства в День Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил всех, кто делает свою тяжелую работу.

"Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", — говорит Главнокомандующий.

Он подчеркнул, что именно военные, несмотря на звания и должности, стоят за будущее своих и наших детей, наших родных. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение.

"Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Украина не кажется — благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь — как бы трудно нам нt было, но точно не будет стыдно! Спасибо за службу! С Днем Вооруженных Сил Украины!" — подчеркнул Залужный.

Напомним, что мы писали о подробном календаре праздников на декабрь 2023 года, который расскажет, когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим.

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