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Схиляю голову перед вашим подвигом — Залужний привітав військових з Днем ЗСУ

6 грудня 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Схиляю голову перед вашим подвигом — Залужний привітав військових з Днем ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щороку 6 грудня у нашій країні відзначають День Збройних сил України. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць нашої держави. З цієї нагоди Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх бійців та подякував за оборону нашої країни. 

Відповідне відео Валерій Залужний опублікував у соцмережах.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 6 грудня звернувся до всіх військовослужбовців та військовослужбовиць нашої держави у День Збройних сил України. Він подякував усім, хто робить свою важку роботу.

"Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", — каже Головнокомандувач. 

Він наголосив, що саме військові попри звання та посади, стоять за майбутнє своїх та наших дітей, наших рідних. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на  поразку.

"Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України. Україна не здається — завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу! З Днем Збройних Сил України!" — наголосив Залужний. 

Нагадаємо, що ми писали про детальний календар свят на грудень 2023 року, який розкаже, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо.

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