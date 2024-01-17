Сколько беспилотников РФ уничтожила ПВО этой ночью

Работа ПВО в городе. Фото архивное: Associated Press

Сегодня ночью российские оккупанты запустили по Украине 20 "шахедов" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Украинская ПВО уничтожила 19 дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Результаты работы ПВО этой ночью

Ночью 17 января вражеская армия выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из Приморско-Ахтарского района (РФ). Кроме того, из Белгородской области в направлении Харькова ночью летели две зенитные управляемые ракеты С-300.

Результаты работы ПВО этой ночью. Фото: Воздушные силы

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Напомним, сегодня около 6:35 воздушная тревога охватила южные области. Под угрозой находились Одесская, Николаевская и Херсонская из-за активности вражеской тактической авиации.

А уже в 06:45 в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете, выпущенной врагом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.