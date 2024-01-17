Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько беспилотников РФ уничтожила ПВО этой ночью arrow

Сколько беспилотников РФ уничтожила ПВО этой ночью

17 января 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько беспилотников РФ уничтожила ПВО этой ночью
Работа ПВО в городе. Фото архивное: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью российские оккупанты запустили по Украине 20 "шахедов" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Украинская ПВО уничтожила 19 дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Результаты работы ПВО этой ночью

Ночью 17 января вражеская армия выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из Приморско-Ахтарского района (РФ). Кроме того, из Белгородской области в направлении Харькова ночью летели две зенитные управляемые ракеты С-300.

null
Результаты работы ПВО этой ночью. Фото: Воздушные силы

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Напомним, сегодня около 6:35 воздушная тревога охватила южные области. Под угрозой находились Одесская, Николаевская и Херсонская из-за активности вражеской тактической авиации.

А уже в 06:45 в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете, выпущенной врагом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

Одесская область
обстрелы
дрон Шахид-136
ППО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме