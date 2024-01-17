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Скільки безпілотників РФ знищила ППО цієї ночі

17 січня 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки безпілотників РФ знищила ППО цієї ночі
Робота ППО вночі в місті. Фото архівне: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 20 "шахедів" та двома зенітними керованими ракетами С-300. Українська ППО знищила 19 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Результати роботи ППО цієї ночі

Вночі 17 січня ворожа армія випусти по Україні 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Крім того, з Бєлгородської області у напрямку Харкова вночі летіли дві зенітні керовані ракети С-300. 

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Результати роботи ППО цієї ночі. Фото: Повітряні сили

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони  знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що ППО працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.  

Нагадаємо, сьогодні близько 06:35 повітряна тривога охопила південні області. Під загрозою були Одеська, Миколаївська та Херсонська через активність ворожої тактичної авіації.

А вже о 06:45 в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету, випущену ворогом в бік Білгород-Дністровського району Одеської області.

Одеська область
обстріли
дрон Шахід-136
ППО
війна в Україні

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