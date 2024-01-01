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Сколько будет закуплено FPV-дронов в 2024 году — ответ Минобороны

1 января 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько будет закуплено FPV-дронов в 2024 году — ответ Минобороны
Боец ВСУ с дроном. Фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Об этом в своей статье рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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"Министерство обороны заказало первые партии FPV-дронов. В целом в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов. Важно, что впервые полная реальная потребность войск в дронах четко посчитана и обобщена. Мы работаем над эффективной логистикой, над удешевлением закупки, над производством боевых частей", — сказал он.

Он добавил, что ранее оборонное ведомство не закупало такое относительно дешевое оружие из-за отсутствия в законодательстве четких критериев и правил применения на фронте.

Поэтому такие дроны покупали как волонтеры, так и Минцифры, ОВА и т.д. Он отметил, что Минобороны впервые сформировало такую согласованную потребность на уровне украинской армии.

"Раньше каждое силовое ведомство формировало собственную потребность на год, что иногда противоречило или дублировало друг друга. Минобороны этот процесс возглавило и систематизировало. Потребность не только сформирована, но и согласована с реальными мощностями украинских производителей, их планов масштабирования, возможностей проводить закупки за рубежом и планов поставки военно-технической помощи от партнеров", — написал он.

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины сообщило о выигрыше международного арбитража с иностранным поставщиком, у которого оборонное ведомство заказало экипировку для бойцов ВСУ. Заказчик отправил в Украину некачественные бронежилеты и берцы.

Также ведомство объявило тендер на Prozorro на покупку тысячи внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

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