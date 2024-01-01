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Скільки буде закуплено FPV-дронів в 2024 році — відповідь Міноборони

1 січня 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки буде закуплено FPV-дронів в 2024 році — відповідь Міноборони
Боєць ЗСУ з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

Про це у своїй статті розповів міністр оборони України Рустем Умєров

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"Міністерство оборони замовило перші партії FPV-дронів. Загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Важливо, що вперше повну реальну потребу війська у дронах чітко пораховано та узагальнено. Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевшанням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин", — сказав він.

Він додав, що раніше оборонне відомство не закуповувало таку відносно дешеву зброю через відсутність у законодавстві чітких критеріїв та правил застосування на фронті.

Через це такі дрони купували як волонтери, так і Мінцифри, ОВА тощо. Він зазначив, що Міноборони вперше сформувало таку узгоджену потребу на рівні українського війська.

"Раніше кожне силове відомство формувало власну потребу на рік, що подекуди суперечило чи дублювало один одного. Міноборони цей процес очолило та систематизувало. Потребу не лише сформовано, а й узгоджено з реальними потужностями українських виробників, їхніх планів масштабування, можливостей проводити закупівлі за кордоном та планів постачання військово-технічної допомоги від партнерів", — написав він.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України повідомило про виграш міжнародного арбітражу з іноземним постачальником, у якого оборонне відомство замовило екіпірування для бійців ЗСУ. Замовник відправив до України неякісні бронежилети та берці. 

Також відомство оголосило тендер на Prozorro на придбання тисячі позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше.

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