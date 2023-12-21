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Сколько дронов уничтожила украинская ПВО этой ночью

21 декабря 2023 07:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько дронов уничтожила украинская ПВО этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью россияне атаковали Украину "шахедами". В общем, оккупанты ударили 35 дронами, но силы ПВО уничтожили 34 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ночь на 24 декабря, оккупанты атаковали Украину дронами по трем направлениям: Чауда (оккупированный Крым), Приморско-Ахтарск, Курск (территория РФ).

Всего захватчики атаковали наши города в несколько волн в разное время с 20:00 20 декабря до 03:30 21 декабря.

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Отчет Воздушных сил. Фото: t.me/kpszsu

"На разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника. К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Напомним, что враг 20 декабря атаковал Полтавскую область, из-за чего пострадал жилой дом. На него упали обломки сбитого беспилотника.

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