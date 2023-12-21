Скільки дронів знищила українська ППО цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Сьогодні вночі росіяни котре атакували Україну "шахедами". Загалом, окупанти вдарили 35 дронами, але сили ППО знищили 34 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У ніч проти 21 грудня окупанти атакували Україну дронами з трьох напрямків: Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ, Курськ (територія РФ).

Усього загарбники атакували наші міста у декілька хвиль у різний час з 20:00 20 грудня до 03:30 21 грудня.

Звіт Повітряних сил. Фото: t.me/kpszsu

"На різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що ворог 20 грудня атакував Полтавську область, через що постраждав житловий будинок. На нього впали уламки збитого безпілотника.