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Сколько российских КАБов в этом году упали в России — СМИ назвали официальные цифры

1 июля 2024 14:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России с начала года упало более 38 КАБов, — СМИ
Последствия падения российской авиабомбы в Белгороде. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С апреля 2023 по апрель этого года на территорию Белгородской области России упали по меньшей мере 38 российских управляемых авиабомб. Несколько из них упали на территории Белгорода.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученный документ, который перехватила украинская разведка.

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Согласно документу, по меньшей мере 38 авиабомб, упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023-2024 гг., хотя большинство из них не сдетонировали.

В материале говорится, что большинство бомб были обнаружены лесниками, фермерами или жителями окрестных сел. В большинстве случаев Министерство обороны России не знало, когда были запущены бомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли лежать там несколько дней.

Также отмечается, что, по меньшей мере, четыре бомбы упали на Белгород, в котором проживают около 400 тысяч человек. Еще семь нашли в его пригороде. Больше всего, 11 снарядов, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них до сих пор не найдены из-за боевых действий

Свидетельства о внештатных инцидентах в Воздушно-космических силах России уже были внесены в таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и их эвакуацию, находившихся в перехваченном украинской разведкой рапорте регионального отдела Министерства чрезвычайных ситуаций города Белгорода.

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор россиян, жаловавшихся на безразличие военного руководства на обстрелы в Белгородской области.

Также недавно в российском городе Шебекино управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом, в результате чего был разрушен целый подъезд.

Белгородская область самолеты истребитель война в Украине Бєлгород инцидент Россия авиабомба

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