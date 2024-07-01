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Скільки російських КАБів цьогоріч впали у Росії — ЗМІ назвали офіційні цифри

1 липня 2024 14:19
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Ілля Рябінін
редактор
У Росії з початку року впало понад 38 КАБів, — ЗМІ
Наслідки падіння російської авіабомби в Бєлгороді. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З квітня 2023 року по квітень цього року на територію Бєлгородської області Росії впали щонайменше 38 російських керованих авіабомб. Декілька з них впали на території Бєлгорода.

Про це інформує The Washington Post з посиланням на отриманий документ, який перехопила українська розвідка. 

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Згідно з документом, щонайменше 38 авіабомб, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023-2024 рр., хоча більшість з них не здетонували.

В матеріалі йдеться, що більшість бомб були виявлені лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони Росії не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли лежати там декілька днів.

Також зазначається, що щонайменше чотири бомби впали на Бєлгород, в якому проживають близько 400 тисяч осіб. Ще сім знайшли в його передмісті. Найбільше, 11 снарядів, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них досі не знайдено через бойові дії

Свідчення про позаштатні інциденти в Повітряно-космічних силах Росії вже були внесені в таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб та їхню евакуацію знаходився у рапорті регіонального відділу Міністерства з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода, який було перехоплено українською розвідкою, вказують у виданні.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову росіян, які скаржились на байдужість військового керівництва на обстріли у Бєлгородській області.

Також нещодавно в російському місті Шебекіно керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд.

Бєлгородська область літаки винищувач війна в Україні Бєлгород інцидент Росія авіабомба

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