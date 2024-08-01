Воздушные силы ночью 1 августа сбили 7 российских дронов

Сколько российских "шахедов" сбила ПВО этой ночью — данные Воздушных сил
Российская армия в ночь на 1 августа атаковала Украину "шахедами" и баллистическими ракетами "Искандер-М". Противовоздушная оборона сбила семь вражеских дронов.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в четверг, 1 августа, в Telegram.
Результаты работы ПВО 1 августа
Олещук рассказал, что в ночь на 1 августа захватчики ударили баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области (территория РФ) и временно оккупированного Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда — Крым, Курск.
"Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "шахедов"", — говорится в сообщении.
Все дроны сбиты в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Атака БпЛА и баллистики на Украину в ночь на 1 августа
Напомним, что Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников около 1:10 1 августа. Таким образом воздушная тревога начала распространяться по стране в 01:30.
Также тревогу объявляли и раньше из-за угрозы применения баллистики. Опасность была объявлена вечером 31 июля, она распространилась на половину территории страны.
Так, 1 августа около 01:30, в Киевской области раздавались взрывы. Больше сигнал тревоги в Киеве и регионе звучал в 03:30 и опасность продлилась 10 минут, а после непродолжительного отбоя ее объявили снова.
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