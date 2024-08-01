Воздушные силы ночью 1 августа сбили 7 российских дронов

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в ночь на 1 августа атаковала Украину "шахедами" и баллистическими ракетами "Искандер-М". Противовоздушная оборона сбила семь вражеских дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в четверг, 1 августа, в Telegram.

Читайте также:

Результаты работы ПВО 1 августа

Олещук рассказал, что в ночь на 1 августа захватчики ударили баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области (территория РФ) и временно оккупированного Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда — Крым, Курск.

"Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "шахедов"", — говорится в сообщении.

Все дроны сбиты в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Сбиты дроны 1 августа. Фото: t.me/ComAFUA

Атака БпЛА и баллистики на Украину в ночь на 1 августа

Напомним, что Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников около 1:10 1 августа. Таким образом воздушная тревога начала распространяться по стране в 01:30.

Также тревогу объявляли и раньше из-за угрозы применения баллистики. Опасность была объявлена вечером 31 июля, она распространилась на половину территории страны.

Так, 1 августа около 01:30, в Киевской области раздавались взрывы. Больше сигнал тревоги в Киеве и регионе звучал в 03:30 и опасность продлилась 10 минут, а после непродолжительного отбоя ее объявили снова.