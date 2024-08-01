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Скільки російських "шахедів" збила ППО цієї ночі — дані Повітряних сил

1 серпня 2024 09:45
Катерина Османська - Редактор
Повітряні сили вночі 1 серпня збили 7 російських дронів
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російська армія у ніч проти 1 серпня атакувала Україну "шахедами" та балістичними ракетами "Іскандер-М". Протиповітряна оборона збила сім ворожих дронів.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у четвер, 1 серпня, в Telegram.  

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Олещук розповів, що в ніч проти 1 серпня загарбники вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області (територія РФ) та тимчасово окупованого Криму, а також ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда — Крим, Курськ.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "шахедів"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі дрони збиті у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 

нічна атака на Україні 1 серпня
Збиті дрони 1 серпня. Фото: t.me/ComAFUA

Атака БпЛА та балістики на Україну в ніч проти 1 серпня

Нагадаємо, що Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників близько 01:10 1 серпня. Таким чином повітряна тривога почала ширить країною об 01:30.

Також тривогу оголошували й раніше через загрозу застосування балістики. Небезпеку оголосили ввечері 31 липня, вона поширилась на половину території країни.

Так, 1 серпня близько 01:30, в Київській області лунали вибухи. Щобільше сигнал тривоги в Києві та регіоні лунав о 03:30 і небезпека протривала 10 хвилин, а після нетривалого відбою її оголосили знову.

обстріли ППО дрони війна в Україні Росія Повітряні Сили ЗСУ

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