Повітряні сили вночі 1 серпня збили 7 російських дронів

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія у ніч проти 1 серпня атакувала Україну "шахедами" та балістичними ракетами "Іскандер-М". Протиповітряна оборона збила сім ворожих дронів.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у четвер, 1 серпня, в Telegram.

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Олещук розповів, що в ніч проти 1 серпня загарбники вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області (територія РФ) та тимчасово окупованого Криму, а також ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда — Крим, Курськ.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "шахедів"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі дрони збиті у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Збиті дрони 1 серпня. Фото: t.me/ComAFUA

Атака БпЛА та балістики на Україну в ніч проти 1 серпня

Нагадаємо, що Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників близько 01:10 1 серпня. Таким чином повітряна тривога почала ширить країною об 01:30.

Також тривогу оголошували й раніше через загрозу застосування балістики. Небезпеку оголосили ввечері 31 липня, вона поширилась на половину території країни.

Так, 1 серпня близько 01:30, в Київській області лунали вибухи. Щобільше сигнал тривоги в Києві та регіоні лунав о 03:30 і небезпека протривала 10 хвилин, а після нетривалого відбою її оголосили знову.