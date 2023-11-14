Сколько украинцев привлечено в "Армию восстановления" — инфографика
К проекту правительства "Армия восстановления" присоединяется все больше лиц, таким образом программой пользуются в 19 регионах страны. Известно, сколько людей привлечено и какие области лидируют в списке.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Сколько украинцев присоединились к "Армии восстановления"
Так, по состоянию на 13 ноября, в "Армию восстановления" привлечены 67 413 тысяч человек.
Самая популярная эта программа в Харьковской области, где к общественно-полезным работам привлечено 12 613 украинцев. Среди других областей следующие:
- Полтавская — 8908 направлений,
- Донецка — 8113 направлений,
- Киевская — 7916 направлений,
- Черниговская — 7554 направлений.
Что известно об "Армии восстановления"
Армия восстановления является инициативой правительства, которая предусматривает привлечение граждан, в частности зарегистрированных безработных, к выполнению общественно полезных работ во время военного положения. Оплата за эти работы будет обеспечиваться государством на уровне минимальной зарплаты, которая с октября 2022 года составляет 6700 грн.
В настоящее время "Армия восстановления" активно развивается. В службе сообщили, что в программу присоединились в 19 регионах Украины.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины. Он также рассказал, что должно стать особым приоритетом в восстановлении.
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