Скільки українців залучено до "Армії відновлення" — інфографіка

Ліквідація наслідків обстрілу РФ у Бородянці Київської області. Фото: ДСНС

До проєкту уряду "Армія відновлення" долучається все більше осіб, таким чином програмою користуються в 19 регіонах країни. Відомо, скільки людей залучено та які області лідирують у списку.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

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Скільки українців долучилися до "Армії відновлення"

Так, станом на 13 листопада, до "Армії відновлення" залучено 67 413 тисяч осіб.

Найпопулярніша ця програма в Харківській області, де до суспільних-корисних робіт залучено 12 613 українців. Серед інших областей такі:

Полтавська — 8908 направлень,

Донецька — 8113 направлень,

Київська — 7916 направлень,

Чернігівська — 7554 направлень.

Інфографіка, скільки українців залучені до програми "Армія відновлення". Фото: Держслужба зайнятості

Що відомо про "Армію відновлення"

"Армія відновлення" є ініціативою уряду, яка передбачає залучення громадян, зокрема зареєстрованих безробітних, до виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Оплата за ці роботи буде забезпечуватися державою на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня 2022 року становить 6700 грн.

Наразі "Армія відновлення" активно розвивається. У службі повідомили, що до програми доєдналися в 19 регіонах України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання щодо відбудови України. Також він розповів, що має стати особливим пріоритетом у відновленні.