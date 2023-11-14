Скільки українців залучено до "Армії відновлення" — інфографіка
До проєкту уряду "Армія відновлення" долучається все більше осіб, таким чином програмою користуються в 19 регіонах країни. Відомо, скільки людей залучено та які області лідирують у списку.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Скільки українців долучилися до "Армії відновлення"
Так, станом на 13 листопада, до "Армії відновлення" залучено 67 413 тисяч осіб.
Найпопулярніша ця програма в Харківській області, де до суспільних-корисних робіт залучено 12 613 українців. Серед інших областей такі:
- Полтавська — 8908 направлень,
- Донецька — 8113 направлень,
- Київська — 7916 направлень,
- Чернігівська — 7554 направлень.
Що відомо про "Армію відновлення"
"Армія відновлення" є ініціативою уряду, яка передбачає залучення громадян, зокрема зареєстрованих безробітних, до виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Оплата за ці роботи буде забезпечуватися державою на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня 2022 року становить 6700 грн.
Наразі "Армія відновлення" активно розвивається. У службі повідомили, що до програми доєдналися в 19 регіонах України.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання щодо відбудови України. Також він розповів, що має стати особливим пріоритетом у відновленні.
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