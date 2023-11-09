Что такое бригады в ВСУ — численность, структура и боевые задачи

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Второй год в Украине идет полномасштабная война из-за действий страны-агрессора России. Естественно, из-за этого все больше граждан интересуются военной терминологией, видами вооружения, а также названиями и численностью военных формирований и подразделений ВСУ.

Что такое бригада в ВСУ, сколько человек в нее входит и какие боевые задания выполняют бойцы, рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

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Что такое бригада в ВСУ

Как отметил эксперт, сначала нужно знать, каковы военные соединения и во что они объединяются. Так, например, отделения объединяются во взвод, взводы — в роты, а те — в батальоны. В свою очередь батальоны объединяются в бригаду.

Что понимают под термином "бригада" — это тактическое военное соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск. Командиром бригады обычно является бригадный генерал или генерал-майор, в отдельных случаях — полковник.

Существуют следующие бригады в ВСУ:

мотострелковые;

моторизованные;

мотопехотные;

танковые;

воздушно-десантные;

аэромобильные;

артиллерийские;

инженерные;

связи и т.д.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Getty Images

Если говорить о сухопутных войсках, то они состоят из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. Тогда бригада является увеличенным или усиленным полком. Более двух бригад составляют дивизию.

А вот, например, десантно-штурмовая бригада уже состоит из тактических групп, созданных на основе десантно-штурмовых, парашютно-десантных батальонов, усиленных танковыми, артиллерийскими, зенитными (зенитно-артиллерийскими) подразделениями.

В составе ДШВ также есть воздушно-десантный компонент, который составляют подразделения, предназначенные для выполняемых воздушными десантами задач.

Военно-морской флот (бригада) объединяет тактическое соединение кораблей одного класса. Бригада может быть отдельной или входить в состав дивизии, корпуса или армии.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Виктор Ковальчук

Сколько человек в бригаде ВСУ

В украинских Вооруженных Силах количество людей в бригаде очень сильно колеблется. Бригада состоит из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. В военном соединении может быть от 1000 до 8000 человек.

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