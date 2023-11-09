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Сколько воинов в бригаде ВСУ — военный эксперт ответил

9 ноября 2023 06:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Что такое бригады в ВСУ — численность, структура и боевые задачи
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Второй год в Украине идет полномасштабная война из-за действий страны-агрессора России. Естественно, из-за этого все больше граждан интересуются военной терминологией, видами вооружения, а также названиями и численностью военных формирований и подразделений ВСУ.

Что такое бригада в ВСУ, сколько человек в нее входит и какие боевые задания выполняют бойцы, рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

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Что такое бригада в ВСУ

Как отметил эксперт, сначала нужно знать, каковы военные соединения и во что они объединяются. Так, например, отделения объединяются во взвод, взводы — в роты, а те — в батальоны. В свою очередь батальоны объединяются в бригаду.

Что понимают под термином "бригада" — это тактическое военное соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск. Командиром бригады обычно является бригадный генерал или генерал-майор, в отдельных случаях — полковник.

Существуют следующие бригады в ВСУ:

  • мотострелковые;
  • моторизованные;
  • мотопехотные;
  • танковые;
  • воздушно-десантные;
  • аэромобильные;
  • артиллерийские;
  • инженерные;
  • связи и т.д.

 

Что такое бригады в ВСУ — численность, структура и боевые задачи
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Getty Images

Если говорить о сухопутных войсках, то они состоят из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. Тогда бригада является увеличенным или усиленным полком. Более двух бригад составляют дивизию.

А вот, например, десантно-штурмовая бригада уже состоит из тактических групп, созданных на основе десантно-штурмовых, парашютно-десантных батальонов, усиленных танковыми, артиллерийскими, зенитными (зенитно-артиллерийскими) подразделениями.

В составе ДШВ также есть воздушно-десантный компонент, который составляют подразделения, предназначенные для выполняемых воздушными десантами задач.

Военно-морской флот (бригада) объединяет тактическое соединение кораблей одного класса. Бригада может быть отдельной или входить в состав дивизии, корпуса или армии.

 

Военный эксперт объяснил, что такое бригады в ВСУ, какие боевые задания они выполняют
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Виктор Ковальчук

Сколько человек в бригаде ВСУ

В украинских Вооруженных Силах количество людей в бригаде очень сильно колеблется. Бригада состоит из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. В военном соединении может быть от 1000 до 8000 человек.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны объяснили, может ли военный перейти на контрактную службу во время войны.

Напомним, мы писали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое согласование.

Также мы рассказывали, какая специальность нужна на фронте больше всего.

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