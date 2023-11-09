Що таке бригади в ЗСУ — чисельність, структура та бойові завдання

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Другий рік в Україні триває повномасштабна війна через дії країни-агресорки Росії. Природно, що через це все більше громадян цікавляться військовою термінологією, видами озброєння, а також назвами та чисельністю військових формувань і підрозділів ЗСУ.

Що таке бригада в ЗСУ, скільки осіб до неї входить та які бойові завдання виконують бійці, розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Читайте також:

Що таке бригада в ЗСУ

Як зазначив експерт, спершу потрібно знати, які є військові з’єднання та у що вони об’єднуються. Так, до прикладу, відділення об’єднуються у взвод, взводи — в роти, а ті — в батальйони. Своєю чергою батальйони об’єднуються в бригаду.

Що розуміють під терміном "бригада" — це тактичне військове з’єднання в усіх видах збройних сил і родах військ. Командиром бригади зазвичай є бригадний генерал або генерал-майор, в окремих випадках — полковник.

Існують такі бригади в ЗСУ:

мотострілецькі;

моторизовані;

мотопіхотні;

танкові;

повітряно-десантні;

аеромобільні;

артилерійські;

інженерні;

зв’язку тощо.

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Getty Images

Якщо говорити про сухопутні війська, то вони складаються з кількох батальйонів і підрозділів військ спеціального призначення. Тоді бригада є збільшеним або посиленим полком. Понад дві бригади становлять дивізію.

А от, наприклад, десантно-штурмова бригада вже складається з тактичних груп, створених на основі десантно-штурмових, парашутно-десантних батальйонів, підсилених танковими, артилерійськими, зенітними (зенітно-артилерійськими) підрозділами.

У складі ДШВ також є повітряно-десантний компонент, який складають підрозділи, призначені для завдань, що виконуються повітряними десантами.

Військово-морський флот (бригада) об’єднує в собі тактичне з’єднання кораблів одного класу. Бригада може бути окремою або входити до складу дивізії, корпусу чи армії.

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Віктор Ковальчук

Скільки людей у бригаді ЗСУ

В українських Збройних силах кількість людей у бригаді дуже сильно коливається. Бригада складається з декількох батальйонів і підрозділів військ спеціального призначення. У військовому з’єднанні може бути від 1000 до 8000 осіб.

Раніше ми повідомляли, що в Міноборони пояснили, чи може військовий перейти на контрактну службу під час війни.

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження.

Також ми розповідали, яка спеціальність потрібна на фронті найбільше.