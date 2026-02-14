Видео
Україна
Сколько ракет "Фламинго" имеет Украина — Зеленский рассказал детали

Сколько ракет "Фламинго" имеет Украина — Зеленский рассказал детали

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:31
Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал о ракетах Фламинго
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

У Украины нет много ракет "Фламинго". Однако несколько дней назад эти ракеты ударили по месту базирования "Орешника".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Украина атаковала российский "Орешник"

Глава государства отметил, что сейчас важно увеличивать количество этих ракет.

"У нас нет много (ракет "Фламинго" — ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории где находится система "Орешник" и увидим результаты, но я думаю, что мы результаты таки получили", — заявил Зеленский

РФ уже сумела уничтожить одну производственную линию ракет "Фламинго", но ее уже релокировали.

"Мы имели определенные технические особенности: одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, но я уже могу говорит об этом, потому что мы уже релокировали, возобновили производство, я уже теперь могу говорить об этом", — заявил президент.

Напомним, Зеленский также сообщил, получит ли Украина Taurus.

Также президент ответил, будет ли между Украиной и РФ "энергетическое перемирие".

Владимир Зеленский ракеты война в Украине Орешник ракета Фламинго Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
