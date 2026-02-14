Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал о ракетах Фламинго

Сколько ракет "Фламинго" имеет Украина — Зеленский рассказал детали
У Украины нет много ракет "Фламинго". Однако несколько дней назад эти ракеты ударили по месту базирования "Орешника".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Украина атаковала российский "Орешник"
Глава государства отметил, что сейчас важно увеличивать количество этих ракет.
"У нас нет много (ракет "Фламинго" — ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории где находится система "Орешник" и увидим результаты, но я думаю, что мы результаты таки получили", — заявил Зеленский
РФ уже сумела уничтожить одну производственную линию ракет "Фламинго", но ее уже релокировали.
"Мы имели определенные технические особенности: одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, но я уже могу говорит об этом, потому что мы уже релокировали, возобновили производство, я уже теперь могу говорить об этом", — заявил президент.
