Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал о ракетах Фламинго

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

У Украины нет много ракет "Фламинго". Однако несколько дней назад эти ракеты ударили по месту базирования "Орешника".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Глава государства отметил, что сейчас важно увеличивать количество этих ракет.

"У нас нет много (ракет "Фламинго" — ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории где находится система "Орешник" и увидим результаты, но я думаю, что мы результаты таки получили", — заявил Зеленский

РФ уже сумела уничтожить одну производственную линию ракет "Фламинго", но ее уже релокировали.

"Мы имели определенные технические особенности: одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, но я уже могу говорит об этом, потому что мы уже релокировали, возобновили производство, я уже теперь могу говорить об этом", — заявил президент.

