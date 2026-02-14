Відео
Головна Війна Скільки ракет "Фламінго" має Україна — Зеленський розповів деталі

Скільки ракет "Фламінго" має Україна — Зеленський розповів деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 18:31
Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський розповів про ракети Фламінго
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

В України немає багато ракет "Фламінго". Проте кілька днів тому ці ракети вдарили по місцю базування "Орєшніка".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Глава держави зазначив, що зараз важливо збільшувати кількість цих ракет.

"У нас немає багато (ракет "Фламінго" — ред.). Ми їх використали кілька днів тому по території де знаходиться система "Орєшнік" і побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали", — заявив Зеленський

РФ вже зуміла знищити одну виробничу лінію ракет "Фламінго", але її вже релокували.

"Ми мали певні технічні особливості: одна велика виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару, але я вже можу говорит про це, бо ми вже релокували, відновили виробництво, я вже тепер можу говорити про це", — заявив президент.

Володимир Зеленський ракети війна в Україні Орєшнік ракета Фламінго Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
