Смерть командира батальона ОУН Николая Коханивского — какими были его последние слова

Командир батальона ОУН Николай Коханивский. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Под Волчанском в Харьковской области 10 июня погиб 50-летний командир батальона ОУН Николай Коханивский с позывным "Буревій". Он воевал против российских оккупантов с 2014 года.

Об этом сообщил бывший нардеп Семен Семенченко в Facebook.

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По словам Семенченко, Коханивскому вместе с собратьем из бывшего батальона ОУН и другим бойцам поставили задачу удерживать определенную "точку" на карте.

"Утро, несколько ребят на позиции. РЭБ у них нет, эвак до этой точки не доходит, БК только по воздуху, почва как пластилин. Начались вражеские штурмы, потом обстрелы, потом постоянные сбросы ефок с вражеских дронов", — рассказал он.

Экс-нардеп отметил, что несколько групп с подкреплением были разбиты дронами, некоторые попали в засаду. Оккупанты сразу ранили двух защитников. Потом ранения получил Коханивский и другие бойцы.

"Забрать не могли — эвак туда не этот, поэтому ребята ползли обратно как и сколько могли. Впоследствии больше уже не могли. В этот момент начались массированные налеты вражеских дронов. Николаю осколком попало в артерию на ноге, перевязки под постоянным налетом дронов идут очень плохо, постоянное движение ползком. "Буревій" сильно ослаб. Ползти уже не мог, остальные тоже 300. Последние слова, которые он сказал побратиму из ОУН: "Ползите, вы еще молодые, живите, а я уже все, вытаскиваю чеку из гранаты, в плен не сдамся, ползите — прикрою", — добавил Семенченко.

Пост Семена Семенченко. Фото: скриншот

Напомним, Украина потеряла еще одного своего защитника. Командир батальона ОУН Николай Коханивский погиб на Харьковском направлении возле Волчанска.

Также на войне погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.