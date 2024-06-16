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Смерть командира батальйону ОУН — подробиці загибелі та останні слова

16 червня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Смерть командира батальйону ОУН Миколи Коханівського — які були його останні слова
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський. Фото: facebook.com/dostali.hvatit
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під Вовчанськом у Харківській області 10 червня загинув 50-річний командир батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

Про це повідомив колишній нардеп Семен Семенченко у Facebook.

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За словами Семенченка, Коханівському разом з побратимом з колишнього батальйону ОУН та іншим бійцям поставили завдання утримувати певну "точку" на картi. 

"Ранок, декілька хлопців на позиції. РЕБ в них немає, евак до цієї точки не доходить, БК тiльки повітрям, ґрунт як пластилін. Почалися ворожі штурми, потім обстріли, потім постійні скидання ефок із ворожих дронів", — розповів він.

Екснардеп зазначив, що декілька груп з підкріпленням були розбиті дронами, деякі потрапили у засідки. Окупанти одразу поранили двох захисників. Потім поранення отримав Коханівський та інші бійці. 

"Забрати не могли — евак туди не цей, тому хлопцi повзли назад як і скільки могли. Згодом більше вже не могли. У цей момент почалися масовані нальоти ворожих дронів. Миколі осколком потрапило в артерію на нозі, перев'язки під постійнім нальотом дронів йдуть дуже погано, постiйний рух повзком. "Буревій" сильно послабшав. Повзти вже не міг, решта теж 300. Останні слова, які він сказав побратиму з ОУН: "Повзіть, ви ще молоді, живіть, а я вже все, витягую чеку з гранати, в полон не здамся, повзіть — прикрию", — додав Семенченко.

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Допис Семена Семенченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна втратила ще одного свого захисника. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на Харківському напрямку біля Вовчанська.

Також на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". У мирному житті дівчина працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

Україна
смерть
Харківська область
українці
нардепи
війна

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