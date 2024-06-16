Смерть командира батальйону ОУН Миколи Коханівського — які були його останні слова

Командир батальйону ОУН Микола Коханівський. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Під Вовчанськом у Харківській області 10 червня загинув 50-річний командир батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

Про це повідомив колишній нардеп Семен Семенченко у Facebook.

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За словами Семенченка, Коханівському разом з побратимом з колишнього батальйону ОУН та іншим бійцям поставили завдання утримувати певну "точку" на картi.

"Ранок, декілька хлопців на позиції. РЕБ в них немає, евак до цієї точки не доходить, БК тiльки повітрям, ґрунт як пластилін. Почалися ворожі штурми, потім обстріли, потім постійні скидання ефок із ворожих дронів", — розповів він.

Екснардеп зазначив, що декілька груп з підкріпленням були розбиті дронами, деякі потрапили у засідки. Окупанти одразу поранили двох захисників. Потім поранення отримав Коханівський та інші бійці.

"Забрати не могли — евак туди не цей, тому хлопцi повзли назад як і скільки могли. Згодом більше вже не могли. У цей момент почалися масовані нальоти ворожих дронів. Миколі осколком потрапило в артерію на нозі, перев'язки під постійнім нальотом дронів йдуть дуже погано, постiйний рух повзком. "Буревій" сильно послабшав. Повзти вже не міг, решта теж 300. Останні слова, які він сказав побратиму з ОУН: "Повзіть, ви ще молоді, живіть, а я вже все, витягую чеку з гранати, в полон не здамся, повзіть — прикрию", — додав Семенченко.

Допис Семена Семенченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна втратила ще одного свого захисника. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на Харківському напрямку біля Вовчанська.

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