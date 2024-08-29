Кулеба призвал союзников предоставить больше систем Patriot — детали

Дмитрий Кулеба. Иллюстративное фото: УНИАН

Пока Украина до сих пор не получила тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ей пообещали предоставить союзники. Между заявлениями о передаче комплексов и их отправкой возник своего рода "разрыв".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

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В своем заявлении политик попросил партнеров предоставить Украине дополнительные американские ЗРК. Кроме того, он уточнил, что некоторые из обещанных батарей не были переданы.

"Поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец-то поставить их", — отметил министр.

Что предшествовало заявлению

Заметим, что Украина после усиления российских обстрелов в начале весны попросила партнеров предоставить дополнительные системы Patriot, поскольку ЗРК способны перехватить баллистические ракеты.

Передачу нескольких батарей из нескольких комплексов Patriot в Украину анонсировали Германия, США, Румыния, Нидерланды. В частности, Италия пообещала передать батарею средних ЗРК SAMP-T, которые могут перехватить подобные враждебные цели.