Кулеба призвал союзников предоставить больше систем Patriot — детали

Союзники не дали Украине обещанных батарей Patriot — Кулеба сделал громкое заявление
Пока Украина до сих пор не получила тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ей пообещали предоставить союзники. Между заявлениями о передаче комплексов и их отправкой возник своего рода "разрыв".
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.
Кулеба призвал союзников выполнить обязательство
В своем заявлении политик попросил партнеров предоставить Украине дополнительные американские ЗРК. Кроме того, он уточнил, что некоторые из обещанных батарей не были переданы.
"Поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец-то поставить их", — отметил министр.
Что предшествовало заявлению
Заметим, что Украина после усиления российских обстрелов в начале весны попросила партнеров предоставить дополнительные системы Patriot, поскольку ЗРК способны перехватить баллистические ракеты.
Передачу нескольких батарей из нескольких комплексов Patriot в Украину анонсировали Германия, США, Румыния, Нидерланды. В частности, Италия пообещала передать батарею средних ЗРК SAMP-T, которые могут перехватить подобные враждебные цели.
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