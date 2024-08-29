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Союзники не дали Україні обіцяних батарей Patriot — Кулеба зробив гучну заяву

29 серпня 2024 17:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Кулеба закликав союзників надати більше систем Patriot — деталі
Дмитро Кулеба. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Наразі Україна досі не отримала важких зенітно-ракетних комплексів Patriot, які їй пообіцяли надати союзники. Наразі між заявами про передачу комплексів та їхньою відправкою виник свого роду "розрив".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед засіданням глав МЗС країн Євросоюзу.

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У своїй заяві політик попросив партнерів надати Україні додаткові американські ЗРК. Крім того, він уточнив, що деякі з обіцяних батарей не були передані.

"Тому я закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання, нарешті поставити їх", — зазначив міністр.

Що передувало заяві Кулеби

Зауважимо, що Україна після посилення російських обстрілів на початку весни, попросила партнерів надати додаткові системи Patriot, оскільки ЗРК здатні перехопити балістичні ракети.

Передачу декількох батарей з кількох комплексів Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. Зокрема, Італія пообіцяла передати батарею середніх ЗРК SAMP-T, які також можуть перехопити подібні ворожі цілі. 

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