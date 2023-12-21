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Соловьев в ярости — в российских вузах стало меньше курсов по ведению пропаганды

21 декабря 2023 07:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Соловьев в ярости — в российских вузах стало меньше курсов по ведению пропаганды
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Московский государственный университет (МГУ) завершает свою магистерскую программу, которая имеет целью научить студентов создавать информационные операции и вести гибридную войну. Это вызвало возмущение российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как известно, в шоу пропагандиста Владимира Соловьева 18 декабря декан Высшей школы связи МГУ Виталий Третьяков защитил решение учебного заведения о прекращении магистратуры из-за того, что заканчивающим программу студентам будет трудно трудоустроиться за рубежом. Третьяков также утверждал, что магистерская программа, предлагающая курс "специальной пропаганды" (российский термин для информационно-психологических операций), угрожает репутации МГУ.

Однако Соловьев отклонил объяснение Третьякова и подверг сомнению патриотизм студентов и преподавателей МГУ. Пропагандист высоко оценил закрывающуюся магистерскую программу и отметил, что российские университеты должны преподавать "специальную пропаганду" и бороться с западными нарративами истории.

В то же время бывшая депутат Госдумы Елена Панина повторила поддержку программы Соловьевым и утверждала, что российское правительство должно финансировать подобные программы в разных университетах.

Аналитики рассказали, что МГУ объявил о создании магистерской программы в 2022 году, в том же году, когда принял свой первый класс студентов, как сообщается, чтобы преподавать и пропагандировать российские цели войны в Украине.

Сообщается, что МГУ также закрывает программу из-за низких зарплат профессоров, преподавающих его курсы, и постоянный скандал по взяточничеству.

Напомним, что Министерство культуры Украины бьет тревогу из-за распространения российского сериала "Слово пацана", где пропагандируется насилие, криминал и нарративы, присущие РФ. Украинцев предупредили, что этот сериал вражеское ИПСО для влияния на украинских подростков, и советуют не просматривать подобный контент.

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