Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ

Московський державний університет (МГУ) завершує свою магістерську програму, яка має на меті навчити студентів створювати інформаційні операції та вести гібридну війну. Це викликало обурення російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як відомо, в шоу пропагандиста Володимира Соловйова 18 грудня декан Вищої школи зв'язку МГУ Віталій Третьяков захистив рішення навчального закладу про припинення магістратури через те, що студентам, які закінчують програму, буде важко працевлаштуватися за кордоном. Третьяков також стверджував, що магістерська програма, яка пропонує курс "спеціальної пропаганди" (російський термін для інформаційно-психологічних операцій), загрожує репутації МГУ.

Проте Соловйов відхилив пояснення Третьякова і поставив під сумнів патріотизм студентів і викладачів МГУ. Пропагандист високо оцінив магістерську програму, яка нині закривається, і зазначив, що російські університети мають викладати "спеціальну пропаганду" та боротися з західними наративами історії.

Водночас колишня депутатка Держдуми Олена Паніна повторила підтримку програми Соловйовим і стверджувала, що російський уряд повинен фінансувати подібні програми в різних університетах.

Аналітики розповіли, що МГУ оголосив про створення магістерської програми у 2022 році, того ж року, коли він прийняв свій перший клас студентів, як повідомляється, щоб викладати та пропагувати російські цілі війни в Україні.

Повідомляється, що МГУ також закриває програму через низькі зарплати професорів, які викладають його курси, і постійний скандал щодо хабарництва.

Нагадаємо, що Міністерство культури України б'є на сполох через поширення російського серіалу "Слово пацана", де пропагується насилля, кримінал та наративи, притаманні РФ. Українців попередили, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українських підлітків, і радять не переглядати подібний контент.