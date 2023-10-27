Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова, — ГУР arrow

Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова, — ГУР

27 октября 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какие фейки подготовили россияне, чтобы дискредитировать Украину
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. В настоящее время они разослали своим пропагандистам и "технологам" новую методичку по прокремлевским нарративам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Читайте также:

Фейки о министре обороны

"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", — отметили в сообщении.

Также разведчики рассказали о главных фейках из этой методички, а именно:

  • "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";
  • "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";
  • "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";
  • "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

Для чего это делают россияне

В ГУР добавляют, что целью враждебной информационной кампании является остановка поставки военной техники от партнеров для ВСУ.

"Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора России, направленных на дискредитацию Украины. С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине", — объяснили в пресс-службе.

В ГУР МО Украины призвали и предостерегли представителей украинских и зарубежных СМИ не распространять вымышленную российскими спецслужбами такую лживую информацию.

фейки россиян
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы ГУР МО Украины

Напомним, в соцсети TikTok активно распространяется нарратив о том, что украинским властям безразлична жизнь граждан и они собираются воевать до последнего украинца. К сожалению, россиянам подыгрывают и некоторые украинские блоггеры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме