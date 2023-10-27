Какие фейки подготовили россияне, чтобы дискредитировать Украину

Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова, — ГУР
Российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. В настоящее время они разослали своим пропагандистам и "технологам" новую методичку по прокремлевским нарративам.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.
Фейки о министре обороны
"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", — отметили в сообщении.
Также разведчики рассказали о главных фейках из этой методички, а именно:
- "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";
- "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";
- "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";
- "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".
Для чего это делают россияне
В ГУР добавляют, что целью враждебной информационной кампании является остановка поставки военной техники от партнеров для ВСУ.
"Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора России, направленных на дискредитацию Украины. С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине", — объяснили в пресс-службе.
В ГУР МО Украины призвали и предостерегли представителей украинских и зарубежных СМИ не распространять вымышленную российскими спецслужбами такую лживую информацию.
Напомним, в соцсети TikTok активно распространяется нарратив о том, что украинским властям безразлична жизнь граждан и они собираются воевать до последнего украинца. К сожалению, россиянам подыгрывают и некоторые украинские блоггеры.
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