Какие фейки подготовили россияне, чтобы дискредитировать Украину

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. В настоящее время они разослали своим пропагандистам и "технологам" новую методичку по прокремлевским нарративам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

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"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", — отметили в сообщении.

Также разведчики рассказали о главных фейках из этой методички, а именно:

"Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";

"Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";

"Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";

"Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

Для чего это делают россияне

В ГУР добавляют, что целью враждебной информационной кампании является остановка поставки военной техники от партнеров для ВСУ.

"Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора России, направленных на дискредитацию Украины. С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине", — объяснили в пресс-службе.

В ГУР МО Украины призвали и предостерегли представителей украинских и зарубежных СМИ не распространять вымышленную российскими спецслужбами такую лживую информацию.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы ГУР МО Украины

Напомним, в соцсети TikTok активно распространяется нарратив о том, что украинским властям безразлична жизнь граждан и они собираются воевать до последнего украинца. К сожалению, россиянам подыгрывают и некоторые украинские блоггеры.