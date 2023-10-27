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Спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, — ГУР

27 жовтня 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Які фейки підготували росіяни, аби дискредитувати Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Наразі вони розіслали своїм пропагандистам та "технологам" нову методичку щодо прокремлівських наративів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

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Фейки щодо міністра оборони

"У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", — зазначили у повідомленні.

Також розвідники розповіли про головні фейки з цієї методички, а саме:

  • "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";
  • "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю";
  • "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
  • "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

Для чого це роблять росіяни

У ГУР додають, що метою ворожої інформаційної кампанії є повна зупинка постачання військової техніки від партнерів для ЗСУ.

"Розповсюдження ворогом зазначених фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресорки Росії, спрямованих на дискредитацію України. З цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні", — пояснили в українській розвідці.

В ГУР МО України закликали та застерегли представників українських та закордонних ЗМІ не поширювати вигадану російськими спецслужбами таку брехливу інформацію.

фейки росіян
Скриншот допису з фейсбук-сторінки ГУР МО України

Нагадаємо, в соцмережі TikTok активно поширюється наратив про те, що українській владі байдуже життя громадян і вона збирається воювати до останнього українця. На жаль, росіянам підігрують і деякі українські блогери.

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