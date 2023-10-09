Спецслужбы РФ используют нападение ХАМАСа на Израиль для дискредитации Украины, — ГУР
Российские спецслужбы проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. РФ решила использовать нападение террористов ХАМАС на Израиль, чтобы устраивать большие провокации против нашей страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Что запланировали спецслужбы РФ
Украинские разведчики говорят, что ГРУ РФ уже передало ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине оружие, изготовленное в США и странах Европейского Союза.
"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ", — добавили в сообщении.
Инструменты России по дискредитации
Для того чтобы общество убедилось в этом еще больше, спецслужбы РФ планируют использовать специальные комментарии старшего лейтенанта Руслана Сырова, который был работником украинской пограничной службы, однако предал родину и перешел на сторону оккупантов. Отмечается, что недавно он уехал в Москву.
"Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", — объяснили в ГУР.
Напомним, армия Израиля вернула контроль над всеми районами, которые ранее захватили боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории по-прежнему находятся боевики.