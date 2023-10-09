Спецслужбы РФ используют нападение ХАМАСа на Израиль для дискредитации Украины, — ГУР

Российские спецслужбы

Российские спецслужбы проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. РФ решила использовать нападение террористов ХАМАС на Израиль, чтобы устраивать большие провокации против нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Украинские разведчики говорят, что ГРУ РФ уже передало ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине оружие, изготовленное в США и странах Европейского Союза.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ", — добавили в сообщении.

Инструменты России по дискредитации

Для того чтобы общество убедилось в этом еще больше, спецслужбы РФ планируют использовать специальные комментарии старшего лейтенанта Руслана Сырова, который был работником украинской пограничной службы, однако предал родину и перешел на сторону оккупантов. Отмечается, что недавно он уехал в Москву.

"Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", — объяснили в ГУР.

Напомним, армия Израиля вернула контроль над всеми районами, которые ранее захватили боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории по-прежнему находятся боевики.