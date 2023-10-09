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Спецслужби РФ використовують напад ХАМАСу на Ізраїль для дискредитації України, — ГУР

9 жовтня 2023 14:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Спецслужби РФ використовують напад ХАМАСу на Ізраїль для дискредитації України, — ГУР
Російські спецслужби
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські спецслужби проводять кампанію щодо дискредитації України на Близькому Сході. РФ вирішила використати напад терористів ХАМАСу на Ізраїль, аби влаштовувати великі провокації проти нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Українські розвідники кажуть, що ГРУ РФ вже передало ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні зброю, яку виготовили в США та країнах Європейського Союзу.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ", — додали у повідомленні.

Інструменти Росії щодо дискредитації

Для того, аби суспільство переконалося в цьому ще більше, спецслужби РФ планують використати спеціальні коментарі старшого лейтенанта Руслана Сирового, який був працівником української прикордонної служби, проте зрадив батьківщину та перейшов на бік окупантів. Зазначається, що нещодавно він виїхав до Москви.

"Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", — пояснили в ГУР.

Нагадаємо, армія Ізраїлю повернула контроль над всіма районами, які раніше захопили бойовики ХАМАС. При цьому військові не виключають, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики.

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