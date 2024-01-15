Сотрудник ядерного проекта предупредил о близости НАТО к войне с РФ

Военнослужащие НАТО. Иллюстративное фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Североатлантический альянс ближе к войне с РФ, чем многие осознают. Запад имеет два-три года, чтобы возобновить сдерживание конфликта.

Об этом заявил научный сотрудник ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн, пишет Sky News.

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Что именно сказал ученый

"Мы гораздо ближе к войне с Россией, чем многие представляют", — подчеркнул он.

По его словам, у западных стран "в лучшем случае" есть два или три года, чтобы сдержать наступление.

"Вместо того, чтобы полностью разгромить НАТО в длительной наземной войне, подобной той, что мы видим в Украине, российская доктрина предусматривает, что Россия будет пытаться принудить НАТО к покорности демонстрируя способность наносить все больший вред", — добавил ученый.

Призыв Хоффмана не помогать союзникам

Хоффман объяснил, что подобные действия будут заключаться в ударах на большие расстояния по критически важным объектам гражданской инфраструктуры в странах Европы.

"Послание правительствам стран НАТО: не приходите на помощь своим восточноевропейским союзникам, если вы не хотите видеть, как страдает ваше население", — сказал он.

Скриншот сообщений с X Фабиана Хоффмана

Напомним, премьер Эстония Кая Каллас заявила, что европейские страны имеют три года для того, чтобы подготовиться к угрозам со стороны РФ на восточном фланге НАТО. Именно за столько времени Россия станет серьезной военной угрозой для государств ЕС.