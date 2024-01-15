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Співробітник ядерного проєкту попередив про близькість НАТО до війни з РФ

15 січня 2024 23:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Співробітник ядерного проєкту попередив про близькість НАТО до війни з РФ
Військовослужбовці НАТО. Ілюстративне фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Північноатлантичний альянс ближче до війни з РФ, ніж багато хто це усвідомлює. Захід має два-три роки, аби відновити стримування конфлікту.

Про це заявив науковий співробітник ядерного проєкту в Осло Фабіан Хоффманн, пише Sky News.

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"Ми набагато ближче до війни з Росією, ніж багато хто уявляє", — наголосив він.

За його словами, західні країни "у кращому випадку" мають два або три роки, щоб стримати наступ.

"Замість того, щоб повністю розгромити НАТО в тривалій наземній війні, подібній до тієї, що ми бачимо в Україні, російська доктрина передбачає, що Росія намагатиметься примусити НАТО до покори, демонструючи здатність завдавати дедалі більшої шкоди", — додав науковець.

Заклик Хоффмана не допомагати союзникам

Хоффман пояснив, що такі дії будуть полягати в ударах на великі відстані по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури в країнах Європи.

"Послання урядам країн НАТО: не приходьте на допомогу своїм східноєвропейським союзникам, якщо ви не хочете бачити, як страждає ваше населення", — сказав він. 

близкість війни НАТО з РФ
Скриншот дописів з X Фабіана Хоффмана

Нагадаємо, прем'єрка Естонія Кая Каллас заявила, що європейські країни мають три роки для того, аби підготуватися до загроз з боку РФ на східному фланзі НАТО. Саме за стільки часу Росія стане серйозною військовою загрозою для держав ЄС.

НАТО
наука
конфлікт
Європа
люди
війна в Україні
Росія

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