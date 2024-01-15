Співробітник ядерного проєкту попередив про близькість НАТО до війни з РФ
Північноатлантичний альянс ближче до війни з РФ, ніж багато хто це усвідомлює. Захід має два-три роки, аби відновити стримування конфлікту.
Про це заявив науковий співробітник ядерного проєкту в Осло Фабіан Хоффманн, пише Sky News.
Що саме сказав науковець
"Ми набагато ближче до війни з Росією, ніж багато хто уявляє", — наголосив він.
За його словами, західні країни "у кращому випадку" мають два або три роки, щоб стримати наступ.
"Замість того, щоб повністю розгромити НАТО в тривалій наземній війні, подібній до тієї, що ми бачимо в Україні, російська доктрина передбачає, що Росія намагатиметься примусити НАТО до покори, демонструючи здатність завдавати дедалі більшої шкоди", — додав науковець.
Заклик Хоффмана не допомагати союзникам
Хоффман пояснив, що такі дії будуть полягати в ударах на великі відстані по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури в країнах Європи.
"Послання урядам країн НАТО: не приходьте на допомогу своїм східноєвропейським союзникам, якщо ви не хочете бачити, як страждає ваше населення", — сказав він.
Нагадаємо, прем'єрка Естонія Кая Каллас заявила, що європейські країни мають три роки для того, аби підготуватися до загроз з боку РФ на східному фланзі НАТО. Саме за стільки часу Росія стане серйозною військовою загрозою для держав ЄС.
Читайте Новини.LIVE!