Дело о геноциде: суд ООН в Гааге возобновляет слушания по иску Украины против РФ

Судьи Международного суда. Фото: The times

Международный Суд ООН в Гааге проведет слушания в иске Украины против РФ о нарушении конвенции о геноциде. Слушания пройдут в период с 18 по 27 сентября.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Читайте также:

Что известно о слушаниях?

Слушания будут касаться Конвенции в 1948 году. В иске к Международному суду ООН Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия "геноцид". Иск Украина подала 26 февраля 2022 года.

Сообщается, что слушания пройдут в два раунда. Следовательно, Россия будет выступать 18 и 25 сентября, а Украина 19 и 27 сентября.

По данным СМИ, к делу присоединились 32 государства, которые примут участие в судебном заседании.

Напомним, 14 сентября в Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда. Он является крупнейшим представительством МКС за пределами Гааги.

На пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.