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Справа про геноцид: суд ООН в Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ

17 вересня 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Справа про геноцид: суд ООН в Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ
Судді Міжнародного суду. Фото: The times
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

 Міжнародний Суд ООН у Гаазі проведе слухання у позові України проти РФ щодо порушення конвенції про геноцид. Слухання пройдуть у період з 18 по 27 вересня. 

Про це пише видання Deutsche Welle.

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Що відомо про слухання?

Слухання стосуватимуться Конвенції 1948 року. У позові до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття "геноцид". Позов Україна подала 26 лютого 2022 року. 

Повідомляється, що слухання пройдуть у два раунди. Відтак, Росія виступатиме 18 та 25 вересня, а Україна 19 та 27 вересня. 

За даними ЗМІ, до справи долучилися 32 держави, які візьмуть участь у судовому засіданні. 

Нагадаємо, 14 вересня в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Додамо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.

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