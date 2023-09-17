Справа про геноцид: суд ООН в Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ
Міжнародний Суд ООН у Гаазі проведе слухання у позові України проти РФ щодо порушення конвенції про геноцид. Слухання пройдуть у період з 18 по 27 вересня.
Про це пише видання Deutsche Welle.
Що відомо про слухання?
Слухання стосуватимуться Конвенції 1948 року. У позові до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття "геноцид". Позов Україна подала 26 лютого 2022 року.
Повідомляється, що слухання пройдуть у два раунди. Відтак, Росія виступатиме 18 та 25 вересня, а Україна 19 та 27 вересня.
За даними ЗМІ, до справи долучилися 32 держави, які візьмуть участь у судовому засіданні.
Нагадаємо, 14 вересня в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.
Додамо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.