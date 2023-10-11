Война в Израиле как предтеча Третьей мировой, какова вероятность

Израильские солдаты в районе Ашкелона. Фото: Reuters/Amir Cohen

Война, развязанная против Израиля террористической организацией ХАМАС, уже вызвала ответную реакцию США. Что заставляет американские власти помогать Израилю, и не обернется ли это Третьей мировой войной — в сегодняшнем материале.

Основной союзник вне НАТО

Нападение хамасовских террористов на приграничные районы Израиля прогнозированно обернулось реакцией сильных мира сего — как из демократического лагеря, так и среди мировых диктатур. Одними из первых отреагировали на войну в Израиле Соединенные Штаты Америки. Американцы отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" — самый большой в мире боевой корабль с ядерной установкой.

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Кроме того, к берегам Израиля вместе с "Джеральдом Фордом" направляются крейсер "Норманди" и несколько эсминцев в составе авианосной ударной группы. Но этим решение Белого дома не ограничилось — США пообещали предоставить Израилю дополнительное оборудование для системы противовоздушной обороны "Железный купол", а также увеличить количество ударных самолетов на базах в ближневосточном регионе (в частности, в Иордании).

Такие действия Джо Байдена связаны прежде всего со статусом, который имеет Израиль в отношениях с США. В 1987 году Конгресс принял решение о статусе "основных союзников вне НАТО" (ОСВ НАТО). Через два года, в 1989-м, первой страной, получившей этот статус, стал именно Израиль. Статус ОСВ НАТО означает, что страна может участвовать в совместных оборонных инициативах, получать оружие, помощь в ограниченных контртеррористических операциях и т.д.

В настоящее время таких стран, имеющих статус основного партнера США вне НАТО, 19. Двадцатой страной с 2012 года и до талибского переворота был Афганистан. Целый ряд стран стремится получить этот статус. В частности, Верховная Рада Украины еще в 2017 году проголосовала за обращение в Конгресс США с соответствующей просьбой.

Война в Израиле — предтеча Третьей мировой?

Вмешательство сильных мира сего в ближневосточный конфликт поднимает этот локальный инцидент на более высокий уровень. Настолько выше, что в мире стали говорить о том, что война в Израиле может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, не согласен с таким утверждением. Он считает, что мир уже фактически вовлечен в такую войну, а войны в Украине и Израиле являются частью этого процесса. Вообще, по мнению полковника Черника, планета сейчас вступает в период больших и малых войн, которые вполне могут обернуться полноценной Третьей мировой войной.

Одной из главных причин грядущей мировой войны эксперт назвал то, что сейчас в мире фактически не функционирует система международных отношений. При этом нынешняя ситуация похожа на ту, которая была в Европе и мире перед Второй мировой войной. Сейчас, по словам Петра Черника, геополитическая ситуация радикализируется таким образом, что все может завершиться великой войной.

Но, уверен полковник ВСУ, ситуация пока еще не зашла настолько далеко, чтобы можно было говорить о необратимости процессов. Мировые лидеры еще могут решить все проблемы дипломатическим путем, не прибегая к масштабным военным действиям (которые в случае ядерных государств будут означать использование по меньшей мере тактического или, возможно, даже стратегического ядерного оружия).

Кстати, вскоре в Соединенные Штаты прилетает с визитом лидер КНР Си Цзиньпин. Эта встреча может разрядить ситуацию вокруг горячих точек, которые в последние годы появились на мировой карте. Ну и, конечно, победа Украины в войне с Россией улучшит ситуацию в мире, потому что один из самых проблемных членов "диктаторского клуба" получит отпор и успокоится со своими прихотями.

Как ХАМАС помешал Украине

Кстати, об Украине. Петр Черник подчеркнул, что атака ХАМАСа на территорию Израиля определенно повлияла и на российско-украинскую войну — причем не в политико-дипломатическом, а в военном смысле.

Дело в том, объяснил полковник ВСУ, что до начала этой войны Израиль под эгидой Соединенных Штатов Америки вел переговоры о поставках своего оружия в Европу. Переговоры шли о достаточно широкой номенклатуре вооружения — там могли быть и танки Merkava, и оперативно-тактические ракетные комплексы LORA, и системы ПВО, и многие другие виды оружия. Нападение палестинских террористов на Израиль сорвало подготовку этого процесса.

Естественно, Силы обороны Украины израильское оружие получить не могли. Но это вооружение, переданное странам Европы (входящим в антироссийскую коалицию Рамштайн), освободило бы их собственное, которое вполне можно было передать ВСУ. Так, отметил эксперт, перед самой войной появилась информация о том, что Польша готова передать Украине свои системы Patriot в обмен на аналогичную израильскую технику.

Несмотря на всю локальность, конфликт между ХАМАСом и Израилем уже сказался и на нашей войне. А в перспективе — при активном участии арабских стран и Ирана, который стоит по меньшей мере за другой палестинской террористической организацией, "Хезболла" — действительно может выйти на глобальный уровень. Поэтому демократическому миру есть над чем подумать в связи с действиями двух террористических организаций — ХАМАСа и Кремля.