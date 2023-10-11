Війна в Ізраїлі як предтеча Третьої світової, якою є імовірність

Ізраїльські солдати в районі Ашкелона. Фото: Reuters/Amir Cohen

Війна, яку розв’язала проти Ізраїлю терористична організація ХАМАС, уже викликала відповідну реакцію США. Що змушує американську владу допомагати Ізраїлю, і чи не обернеться це Третьою світовою війною — у сьогоднішньому матеріалі.

Основний союзник поза НАТО

Напад ХАМАСівських терористів на прикордонні райони Ізраїлю прогнозовано обернувся реакцією сильних світу цього — як з демократичного табору, так і серед світових диктатур. Одними з перших відреагували на війну в Ізраїлі Сполучені Штати Америки. Американці відправили у східну частину Середземного моря авіаносець "Джеральд Форд" — найбільший у світі бойовий корабель з ядерною установкою.

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Крім того, до берегів Ізраїлю разом із "Джеральдом Фордом" направляються крейсер "Норманді" та кілька есмінців у складі авіаносної ударної групи. Але цим рішенням Білого дому не обмежилися — США пообіцяли надати Ізраїлю додаткове обладнання для системи протиповітряної оборони "Залізний купол", а також збільшити кількість ударних літаків на базах у близькосхідному регіоні (зокрема, в Йорданії).

Такі дії Джо Байдена пов’язані насамперед зі статусом, який має Ізраїль у відносинах із США. 1987 року Конгрес ухвалив рішення про статус "основних союзників поза НАТО" (ОСП НАТО). Через два роки, 1989-го, першою країною, яка отримала цей статус, став саме Ізраїль. Статус ОСП НАТО означає, що країна може брати участь у спільних оборонних ініціативах, отримувати зброю, допомогу в обмежених контртерористичних операціях тощо.

Зараз таких країн, які мають статус основного партнера США поза НАТО, 19. Двадцятою країною з 2012 року і до талібського перевороту був Афганістан. Ціла низка країн прагне отримати цей статус. Зокрема, Верховна Рада України ще 2017 року проголосувала за звернення до Конгресу США з відповідним проханням.

Війна в Ізраїлі — предтеча Третьої світової?

Втручання сильних світу цього у близькосхідний конфлікт піднімає цей локальний інцидент на вищий рівень. Настільки вищий, що у світі почали говорити про те, що війна в Ізраїлі може спровокувати початок Третьої світової війни.

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, не згоден із таким твердженням. Він вважає, що світ уже фактично втягнутий у таку війну — а війни в Україні та Ізраїлі є частиною цього процесу. Взагалі, на думку полковника Черника, планета зараз вступає у період великих і малих воєн, які цілком можуть обернутися повноцінною Третьою світовою війною.

Однією з головних причин майбутньої світової війни експерт назвав те, що зараз у світі фактично не функціонує система міжнародних відносин. У цьому нинішня ситуація схожа на ту, яка була у Європі та світі перед Другою світової війною. Зараз, за словами Петра Черника, геополітична ситуація радикалізується таким чином, що все справді може завершитися великою війною.

Але, упевнений полковник ЗСУ, ситуація поки що не зайшла настільки далеко, щоб можна було говорити про незворотність процесів. Світові лідери ще можуть вирішити усі проблеми дипломатичним шляхом, не вдаючись до масштабних військових дій (які у випадку ядерних держав означатимуть використання щонайменше тактичної чи, можливо, навіть стратегічної ядерної зброї).

До речі, невдовзі до Сполучених Штатів Америки прилітає з візитом лідер КНР Сі Цзіньпін. Ця зустріч може розрядити ситуацію навколо тих гарячих точок, які в останні роки з’явилися на світовій мапі. Ну і, звісна річ, перемога України у війні з Росією поліпшить ситуацію в світі, бо один із найпроблемніших членів "диктаторського клубу" отримає відкоша і заспокоїться зі своїми забаганками.

Як ХАМАС завадив Україні

До речі, про Україну. Петро Черник наголосив, що атака ХАМАСу на територію Ізраїлю певним чином вплинула і на російсько-українську війну — причому не у політико-дипломатичному, а у військовому сенсі.

Справа в тому, пояснив полковник ЗСУ, що до початку цієї війни Ізраїль під егідою Сполучених Штатів Америки вів переговори про постачання своєї зброї до Європи. Переговори йшли про досить широку номенклатуру озброєння — там могли бути й танки Merkava, й оперативно-тактичні ракетні комплекси LORA, і системи ППО, і багато інших видів зброї. Напад палестинських терористів на Ізраїль зірвав підготовку цього процесу.

Звісна річ, Сили оборони України ізраїльську зброю отримати не могли. Але це озброєння, передане країнам Європи (які входять у антиросійську коаліцію Рамштайн), звільнило б їхні власні військові потужності, які цілком можна було б передати ЗСУ. Так, зазначив експерт, перед самою війною з’явилася інформація про те, що Польща готова передати Україні свої системи Patriot в обмін на аналогічну ізраїльську техніку.

Тож, попри усю локальність, конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем уже позначився і на нашій війні. А в перспективі — за активної участі арабських країн та Ірану, який стоїть щонайменше за іншою палестинською терористичною організацією, "Хезболлою" — дійсно може вийти на глобальний рівень. Тож демократичному світу є над чим подумати через діїї двох терористичних організацій — ХАМАСу та Кремля.