США могут прекратить поставки Украине ракет для систем Patriot, — NYT

Системы ПВО Patriot. Фото: NATO

Система зенитно-ракетного комплекса Patriot является лучшим средством для успешного сбивания российских баллистических ракет в Украине. Однако Соединенные Штаты скоро не смогут больше предоставлять ракеты для этой ПВО.

Об этом пишет The New York Times.

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Как рассказал изданию украинский военный Владимир, который работает с комплексом Patriot, 11 декабря в четыре утра радар системы зафиксировал баллистическую ракету в направлении Киева — было запущено несколько ракет противовоздушной обороны и успешно сбита вражеская цель.

"Учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны уходит на тысячи", — сказал он.

В то же время, официальные лица Белого дома и Пентагона предупреждают, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками — их стоимость достигает 2-4 млн долларов за штуку.

Владимир вспомнил 4 мая прошлого года — тогда впервые была сбита баллистическая ракета только что предоставленной Украине ЗРК Patriot. Он рассказал, что все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию выросло".

Впоследствии в мае и июне, когда Россия запускала по Украине беспилотники, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые ракеты — именно две украинские батареи Patriot сбили все 34 баллистические ракеты, летевшие на Киев.

Как уточнил военный, комплекс постоянно перемещают с места на место, чтобы россияне не узнали где он стоит.

"Нам удалось создать щит над государством благодаря нашим иностранным партнерам. Но если наши иностранные партнеры отвернутся от нас, мы вернемся к началу войны, когда люди просто не выходили из своих укрытий, а россияне пытались превратить наши города в сплошные руины", — подчеркнул Владимир.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину в войне с Россией, сколько потребуется. Но уровень поддержки уже не сможет соответствовать уровню 2022 и 2023 годов.