США можуть припинити постачання Україні ракет до систем Patriot, — NYT

Системи ППО Patriot. Фото: NATO

Система зенітно-ракетного комплексу Patriot є найкращим засобом для успішного збиття російських балістичних ракет в Україні. Проте Сполучені Штати скоро не зможуть більше надавати ракети для цієї ППО.

Про це пише The New York Times.

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Як розповів виданню український військовий Володимир, що працює з комплексом Patriot, 11 грудня о четвертій ранку радар системи зафіксував балістичну ракету в напрямку Києва — було запущено кілька ракет протиповітряної оборони й успішно збито ворожу ціль.

"Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі", — сказав він.

Водночас офіційні особи Білого дому та Пентагону попереджають, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами — їх вартість сягає 2-4 млн дол. за штуку.

Володимир згадав 4 травня минулого року — тоді вперше була збита балістична ракета щойно наданим Україні ЗРК Patriot. Він розповів, що усі були дуже здивовані, але після цього "довіра до обладнання зросла".

Згодом у травні та червні, коли Росія запускала по Україні безпілотники, крилаті ракети, балістичні та гіперзвукові ракети — саме дві українські батареї Patriot збили всі 34 балістичні ракети, що летіли на Київ.

Як уточнив військовий, комплекс постійно переміщують з місця на місце, щоб росіяни не дізналися, де він стоїть.

"Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам.Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни" — наголосив Володимир.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну у війні з Росією скільки буде потрібно. Але рівень підтримки вже не зможе відповідати рівню 2022 та 2023 років.