Си Цзиньпин считает, что Вашингтон пытается спровоцировать конфликт на Тайване

США пытаются втянуть Китай в войну, — Си Цзиньпин
В ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон пытается втянуть Пекин в войну и устраивает провокации, чтобы КНР напала на Тайвань.
Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные информированные источники.
Си Цзиньпин не попался на крючок США
Financial Times пишет, что речь идет о встрече Урсулы фон дер Ляйен и Си Цзиньпина в Китае в начале апреля этого года.
"Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на островное государство, однако китайский глава "не попался на американскую приманку", — отмечает издание.
Такое откровенное заявление — первый известный случай, когда Си выдвигает претензии иностранному лидеру.
В посольстве КНР в Вашингтоне не комментировали статью Financial Times, однако сообщили, что США продавали оружие Тайваню и поддерживали "сепаратистские силы" на острове. Представитель Урсулы фон дер Ляйен не опроверг информацию и заявил, что глава Еврокомиссии не раскрывает информацию о личных встречах. Белый дом не дал никаких комментариев.
Напомним, бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт заявил, что в ближайшее время Китай может напасть на Тайвань, поскольку считает остров своей территорией
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