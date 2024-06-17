Си Цзиньпин считает, что Вашингтон пытается спровоцировать конфликт на Тайване

Глава КНР Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/SCANPIX

В ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон пытается втянуть Пекин в войну и устраивает провокации, чтобы КНР напала на Тайвань.

Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные информированные источники.

Читайте также:

Си Цзиньпин не попался на крючок США

Financial Times пишет, что речь идет о встрече Урсулы фон дер Ляйен и Си Цзиньпина в Китае в начале апреля этого года.

"Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на островное государство, однако китайский глава "не попался на американскую приманку", — отмечает издание.

Такое откровенное заявление — первый известный случай, когда Си выдвигает претензии иностранному лидеру.

В посольстве КНР в Вашингтоне не комментировали статью Financial Times, однако сообщили, что США продавали оружие Тайваню и поддерживали "сепаратистские силы" на острове. Представитель Урсулы фон дер Ляйен не опроверг информацию и заявил, что глава Еврокомиссии не раскрывает информацию о личных встречах. Белый дом не дал никаких комментариев.

Напомним, бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт заявил, что в ближайшее время Китай может напасть на Тайвань, поскольку считает остров своей территорией

Также мы писали, что в преддверии Саммита мира в Швейцарии Китай призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу".