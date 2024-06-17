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США намагаються втягнути Китай у війну, — Сі Цзіньпін

17 червня 2024 03:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Сі Цзіньпін вважає, що Вашингтон намагається спровокувати конфлікт на Тайвані
Глава КНР Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/SCANPIX
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Вашингтон намагається втягнути Пекін у війну і влаштовує провокації, аби КНР напала на Тайвань.

Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на власні поінформовані джерела. 

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Financial Times пише, що йдеться про зустріч Урсули фон дер Ляєн і Сі Цзіньпіна у Китаї на початку квітня цього року. 

"Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, однак китайський глава "не попався на американську приманку", — зазначає видання.

Така відверта заява — перший відомий випадок, коли Сі висуває претензії іноземному лідеру. 

У посольстві КНР у Вашингтоні не коментували статтю Financial Times, проте повідомили, що США продавали зброю Тайваню і підтримували "сепаратистські сили" на острові. Представник Урсули фон дер Ляєн не спростував інформацію і заявив, що голова Єврокомісії не розкриває інформацію про особисті зустрічі. Білий дім не надав жодних коментарів.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт заявив, що найближчим часом Китай може напасти на Тайвань, який вважає своїми територіями. 

Також ми писали, що напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". 

Китай
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпінь
Тайвань
Джо Байден
США
війна

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