Сі Цзіньпін вважає, що Вашингтон намагається спровокувати конфлікт на Тайвані

Глава КНР Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/SCANPIX

Під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Вашингтон намагається втягнути Пекін у війну і влаштовує провокації, аби КНР напала на Тайвань.

Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на власні поінформовані джерела.

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Financial Times пише, що йдеться про зустріч Урсули фон дер Ляєн і Сі Цзіньпіна у Китаї на початку квітня цього року.

"Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, однак китайський глава "не попався на американську приманку", — зазначає видання.

Така відверта заява — перший відомий випадок, коли Сі висуває претензії іноземному лідеру.

У посольстві КНР у Вашингтоні не коментували статтю Financial Times, проте повідомили, що США продавали зброю Тайваню і підтримували "сепаратистські сили" на острові. Представник Урсули фон дер Ляєн не спростував інформацію і заявив, що голова Єврокомісії не розкриває інформацію про особисті зустрічі. Білий дім не надав жодних коментарів.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт заявив, що найближчим часом Китай може напасти на Тайвань, який вважає своїми територіями.

Також ми писали, що напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному".