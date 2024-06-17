Сі Цзіньпін вважає, що Вашингтон намагається спровокувати конфлікт на Тайвані

США намагаються втягнути Китай у війну, — Сі Цзіньпін
Під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Вашингтон намагається втягнути Пекін у війну і влаштовує провокації, аби КНР напала на Тайвань.
Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на власні поінформовані джерела.
Сі Цзіньпін не попався на гачок США
Financial Times пише, що йдеться про зустріч Урсули фон дер Ляєн і Сі Цзіньпіна у Китаї на початку квітня цього року.
"Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, однак китайський глава "не попався на американську приманку", — зазначає видання.
Така відверта заява — перший відомий випадок, коли Сі висуває претензії іноземному лідеру.
У посольстві КНР у Вашингтоні не коментували статтю Financial Times, проте повідомили, що США продавали зброю Тайваню і підтримували "сепаратистські сили" на острові. Представник Урсули фон дер Ляєн не спростував інформацію і заявив, що голова Єврокомісії не розкриває інформацію про особисті зустрічі. Білий дім не надав жодних коментарів.
Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт заявив, що найближчим часом Китай може напасти на Тайвань, який вважає своїми територіями.
Також ми писали, що напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному".
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