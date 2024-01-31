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США и Германия планируют отложить вступление Украины в НАТО, — Foreign Policy

31 января 2024 19:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США и Германия планируют отложить вступление Украины в НАТО, — Foreign Policy
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соединенные Штаты Америки и Германия считают, что в ближайшее время следует отложить вступление Украины в НАТО. Однако следует сосредоточить внимание на поставках вооружения, чтобы бороться с агрессией РФ.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на слова "десятков нынешних и экс-чиновников".

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Кто поддерживает членство Украины в НАТО

Отмечается, что страны Восточной Европы, которые уже являются членами НАТО, поддерживают Украину. К примеру, такими партнерами являются Польша и страны Балтии.

По их мнению, членство нашего государства в альянсе является самым эффективным и наименее затратным способом приостановить российские амбиции в Восточной Европе.

Какие страны против присутствия нашего государства в альянсе

Но другие члены НАТО, среди которых США и Германия, отмечают, что пока еще рано говорить о вступлении Украины в НАТО, пока украинцы до сих пор воюют с Россией.

"Жесткая дискуссия, которая разворачивается за кулисами в Вашингтоне и Брюсселе, экзистенциальна для Украины и будет определять будущее ландшафта безопасности Европы: НАТО продолжает приспосабливаться к реальности территориальных амбиций президента России Владимира Путина", — говорится в материале.

По словам сторонников членства Украины в альянсе, Киеву удалось бы остановить российского диктатора Владимира Путина не только на территории нашего государства, но и остановить его намерения относительно оккупации европейских стран.

Причины приостановления вступления Украины в НАТО

Однако если Украину все же примут в НАТО во время того, как часть ее территории до сих пор находится под оккупацией и там ведутся активные боевые действия, это станет причиной прямого конфликта НАТО с РФ.

Кроме того, другим сдерживающим фактором являются предстоящие выборы президента в США, ведь если Трамп выиграет, он будет против членства Украины в альянсе.

Также против членства Украины премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан.

В свою очередь некоторые эксперты считают, если США будут поддерживать членство Украины в НАТО, то большинство стран, которые колеблются, пойдут тоже за таким решением.

Напомним, в декабре 2023 года и январе 2024 года Министерство обороны Украины и Вооруженные силы страны ввели 18 новых стандартов НАТО. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая навигационно-гидрографическую поддержку, деятельность водолазов и использование горюче-смазочных материалов.

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