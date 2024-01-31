США та Німеччина планують відкласти вступ України в НАТО, — Foreign Policy

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Сполучені Штати Америки та Німеччина вважають, що в найближчий час потрібно відкласти вступ України в НАТО. Проте треба зосередити увагу на постачанні озброєння, аби боротися з агресією РФ.

Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на слова "десятків теперішніх та експосадовців".

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Хто підтримує членство України в НАТО

Зазначається, що країни Східної Європи, які вже є членами НАТО, підтримують Україну. До прикладу, такими партнерами є Польща та країни Балтії.

На їхню думку, членство нашої держави в альянсі є найефективнішим та найменш витратним способом призупинити російські амбіції в Східній Європі.

Які країни проти присутності нашої держави в альянсі

Але інші члени НАТО, серед яких США та Німеччина, наголошують, що наразі ще рано говорити про вступ України в НАТО, допоки українці досі воюють з Росією.

"Жорстка дискусія, яка розгортається за лаштунками у Вашингтоні та Брюсселі, є екзистенційною для України та визначатиме майбутнє ландшафту безпеки Європи: НАТО продовжує пристосовуватися до реальності територіальних амбіцій президента Росії Володимира Путіна", — йдеться у матеріалі.

За словами прихильників членства України в альянсі, Києву вдалося би зупинити російського диктатора Володимира Путіна не лише на території нашої держави, а й зупинити його наміри щодо окупації європейських країн.

Причини призупинення вступу України в НАТО

Проте якщо Україну все ж візьмуть в НАТО під час того, як частина її території досі перебуває під окупацією і там ведуться активні бойові дії, то це стане причиною для прямого конфлікту НАТО з РФ.

Крім того, іншим стримувальним чинником є майбутні вибори президента в США, адже якщо Трамп виграє, то він буде проти членства України в альянсі.

Також проти членства України прем'єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Угорщини Віктор Орбан.

Своєю чергою дехто з експертів вважає, якщо США підтримуватимуть членство України в НАТО, то більшість країн, які вагаються, підуть теж за таким рішенням.

Нагадаємо, у грудні 2023 року та січні 2024 року Міністерство оборони України та Збройні сили країни запровадили 18 нових стандартів НАТО. Ці стандарти охоплюють різні аспекти, включаючи навігаційно-гідрографічну підтримку, діяльність водолазів та використання паливно-мастильних матеріалів.