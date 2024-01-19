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США нанесли сокрушительные удары по противокорабельным ракетам хуситов

19 января 2024 03:36
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Война в Йемене - США нанесли сокрушительные удары по противокорабельным ракетам хуситов
Американские военные. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Соединенные Штаты Америки в среду, 18 января, нанесли удары по Йемену. В результате уничтожены две противокорабельные ракеты хуситов.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.

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Удары США по Йемену — что известно

Американская армия нанесла удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, направленным в сторону южной части Красного моря. Отмечается, что они были готовы к запуску.

В США выяснили, что ракеты представляют непосредственную угрозу их коммерческим судам и военным кораблям в регионе.

"Американские силы атаковали и уничтожили ракеты с целью самообороны", — отмечается в заявлении Центрального командования ВС США.

Как известно, США в пятый раз за неделю бомбили объекты хуситов. Удары были предупредительными, поскольку разведывательные данные американцев свидетельствовали о том, что хуситы готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Напомним, что американский истребитель недавно сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. Известно, есть ли пострадавшие.

Также мы сообщали, что 14 января войска Великобритании и США нанесли новые удары по военным объектам, расположенным в Йемене. Такие атаки направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.

США
война
ракеты
ракетный удар
Йемен

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