Війна в Ємені - США завдали нищівних ударів по протикорабельних ракетах хуситів

Американські військові. Фото: скриншот

Сполучені Штати Америки у середу, 18 січня, завдали ударів по Ємену. Внаслідок знищено дві протикорабельні ракети хуситів.

Про це повідомило Центральне командування Збройних Сил США.

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Удари США по Ємену — що відомо

Американська армія завдала ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які були спрямовані у бік південної частини Червоного моря. Зазначається, що вони були готові до запуску.

У США з'ясували, що ракети становлять безпосередню загрозу їх комерційним судам та військовим кораблям у регіоні.

"Американські сили атакували та знищили ракети з метою самооборони", — зазначається у заяві Центрального командування ЗС США.

Як відомо, США вп'яте за тиждень бомбардували об'єкти хуситів. Удари були попереджувальними, оскільки розвідувальні дані американців свідчили про те, що хусити готуються атакувати комерційні судна та військові кораблі в Червоному морі.

Нагадаємо, що американський винищувач нещодавно збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. Відомо, чи є постраждалі.

Також ми повідомляли, що 14 січня війська Великої Британії та США завдали нових ударів по військових об'єктах, які розташовані в Ємені. Такі атаки спрямовано на об'єкт хуситів на північ від провінції Ходейда.