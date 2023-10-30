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Стали известны подробности убийства россиянами семьи в Волновахе

30 октября 2023 11:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стали известны подробности убийства россиянами семьи в Волновахе
Российские военные с оружием. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Появились подробности убийства россиянами в Волновахе Донецкой области 28 октября. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"По воспроизведенной картине происшествия, убивали спящих людей два-три человека, которые имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с глушителями. По характеру ранений, низкому количеству промахов, отсутствию света в доме и следов криминалисты делают вывод, что стрелки были оснащені тепловизорами", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, это была очевидная операция по ликвидации: все девять тел были прострелены и большинство попаданий были в головы.

"Стреляли внутри помещения, ударяя в двери и стены ванной комнаты убийцы, похоже, стремились напрямую устранить всех, кто мог быть в доме. Родственники, которых допустили к месту трагедии, сообщили, что ничего в доме не было разграблено и ценности остались на своих местах", — добавил он.

Андрющенко обнародовал полный список жертв:

  • Капканец Никита, 2018 г.р.
  • Капканец Анастасия, 2014 г.р.
  • Хатынский Дмитрий, 2003 г.р.
  • Капканец Александр, 1998 г.р.
  • Капканец Екатерина, 1996 г.р.
  • Капканец Наталья, 1994 г.р.
  • Капканец Андрей, 1992 г.р.
  • Капканец Татьяна, 1972 г.р.
  • Капканец Эдуард, 1970 г.р.

Отмечается, что у всех погибших зафиксированы шаровые ранения головы, туловища и конечностей.

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские кафиры совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

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