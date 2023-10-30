Стали известны подробности убийства россиянами семьи в Волновахе

Российские военные с оружием. Фото: depositphotos

Появились подробности убийства россиянами в Волновахе Донецкой области 28 октября. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"По воспроизведенной картине происшествия, убивали спящих людей два-три человека, которые имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с глушителями. По характеру ранений, низкому количеству промахов, отсутствию света в доме и следов криминалисты делают вывод, что стрелки были оснащені тепловизорами", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, это была очевидная операция по ликвидации: все девять тел были прострелены и большинство попаданий были в головы.

"Стреляли внутри помещения, ударяя в двери и стены ванной комнаты — убийцы, похоже, стремились напрямую устранить всех, кто мог быть в доме. Родственники, которых допустили к месту трагедии, сообщили, что ничего в доме не было разграблено и ценности остались на своих местах", — добавил он.

Андрющенко обнародовал полный список жертв:

Капканец Никита, 2018 г.р.

Капканец Анастасия, 2014 г.р.

Хатынский Дмитрий, 2003 г.р.

Капканец Александр, 1998 г.р.

Капканец Екатерина, 1996 г.р.

Капканец Наталья, 1994 г.р.

Капканец Андрей, 1992 г.р.

Капканец Татьяна, 1972 г.р.

Капканец Эдуард, 1970 г.р.

Отмечается, что у всех погибших зафиксированы шаровые ранения головы, туловища и конечностей.

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские кафиры совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.