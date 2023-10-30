Стали відомі подробиці вбивства росіянами сім'ї у Волновасі
З'явилися подробиці вбивства росіянами родини у Волновасі Донецької області 28 жовтня. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вбивство сім'ї у Волновасі
"За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей дві-три особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами. За характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю світла в будинку слідів криміналісти роблять висновок, що стрільці були обладнані тепловізорами", — йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, це була очевидна операція з ліквідації: всі дев'ять тіл були простріляні й більшість влучень були в голови.
"Стріляли всередині приміщення, вдаряючи у двері та стіни ванної кімнати — вбивці, схоже, прагнули навпростець усунути всіх, хто міг бути в будинку. Родичі, яких допустили до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було розграбовано і цінності залишилися на своїх місцях", — додав він.
Андрющенко оприлюднив повний список жертв:
- Капканець Микита, 2018 р.н.
- Капканець Анастасія, 2014 р.н.
- Хатинський Дмитро, 2003 р.н.
- Капканець Олександр, 1998 р.н.
- Капканець Катерина, 1996 р.н.
- Капканець Наталія, 1994 р.н.
- Капканець Андрій, 1992 р.н.
- Капканець Тетяна, 1972 р.н.
- Капканець Едуард, 1970 р.н.
Зазначається, що всіх загиблих зафіксовані кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.
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