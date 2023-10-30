Стали відомі подробиці вбивства росіянами сім'ї у Волновасі

Російські військові зі зброєю. Фото: depositphotos

З'явилися подробиці вбивства росіянами родини у Волновасі Донецької області 28 жовтня. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей дві-три особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами. За характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю світла в будинку слідів криміналісти роблять висновок, що стрільці були обладнані тепловізорами", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, це була очевидна операція з ліквідації: всі дев'ять тіл були простріляні й більшість влучень були в голови.

"Стріляли всередині приміщення, вдаряючи у двері та стіни ванної кімнати — вбивці, схоже, прагнули навпростець усунути всіх, хто міг бути в будинку. Родичі, яких допустили до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було розграбовано і цінності залишилися на своїх місцях", — додав він.

Андрющенко оприлюднив повний список жертв:

Капканець Микита, 2018 р.н.

Капканець Анастасія, 2014 р.н.

Хатинський Дмитро, 2003 р.н.

Капканець Олександр, 1998 р.н.

Капканець Катерина, 1996 р.н.

Капканець Наталія, 1994 р.н.

Капканець Андрій, 1992 р.н.

Капканець Тетяна, 1972 р.н.

Капканець Едуард, 1970 р.н.

Зазначається, що всіх загиблих зафіксовані кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.