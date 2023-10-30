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Стали відомі подробиці вбивства росіянами сім'ї у Волновасі

30 жовтня 2023 11:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стали відомі подробиці вбивства росіянами сім'ї у Волновасі
Російські військові зі зброєю. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З'явилися подробиці вбивства росіянами родини у Волновасі Донецької області 28 жовтня. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей дві-три особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами. За характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю світла в будинку слідів криміналісти роблять висновок, що стрільці були обладнані тепловізорами", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, це була очевидна операція з ліквідації: всі дев'ять тіл були простріляні й більшість влучень були в голови.

"Стріляли всередині приміщення, вдаряючи у двері та стіни ванної кімнати — вбивці, схоже, прагнули навпростець усунути всіх, хто міг бути в будинку. Родичі, яких допустили до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було розграбовано і цінності залишилися на своїх місцях", — додав він.

Андрющенко оприлюднив повний список жертв:

  • Капканець Микита, 2018 р.н.
  • Капканець Анастасія, 2014 р.н.
  • Хатинський Дмитро, 2003 р.н.
  • Капканець Олександр, 1998 р.н.
  • Капканець Катерина, 1996 р.н.
  • Капканець Наталія, 1994 р.н.
  • Капканець Андрій, 1992 р.н.
  • Капканець Тетяна, 1972 р.н.
  • Капканець Едуард, 1970 р.н.

Зазначається, що всіх загиблих зафіксовані кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

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